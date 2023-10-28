Abdülkerim Bardakcı'ya dev talip! İtalyan devi onun için geliyor Galatasaray savunmasının sigortası Abdülkerim Bardakcı, son dönemde performansıyla fark yaratıyor. Başarılı stoper, Milan'ın dikkatini çekti.

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Galatasaray'da milli stoper Abdülkerim Bardakcı'nın başarılı performansı, büyük kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Özellikle Bayern Münih maçındaki performansı büyük beğeni toplayan Abdülkerim Bardakcı ile Milan'ın ilgilendiği öğrenildi.

İtalyan devi savunmaya milli stoperi alarak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Milan'ın Abdülkerim için ocak ayında sarı-kırmızılıların kapısını çalması bekleniyor.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 maçta 2 golle takımına katkı sağladı.

Maaşına zam yapılacak

Abdülkerim geçen sezon yıllık 17 milyon TL'ye imza atmıştı. Galatasaray yönetimi, bu sezon 19 milyon 550 bin TL kazanan Abdülkerim'in ücretini bir miktar artıracak. Cimbom, 1 milyon euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon TL önerecek.