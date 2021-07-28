Abdullah Avcı: 2 transfer daha yapmak istiyoruz

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, düzenlediği basın toplantısında, "Yapmak istediğimiz 2 tane transfer var. Kulübün bütçesine uygun bir şekilde olacaksa yapmak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Avcı, düzenlediği basın toplantısında transferler ve takımın son durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Abdullah Avcı açıklamalarında, “Bugün, gelen oyuncularla beraber rekabetin arttığını, Trabzonspor’un coşkulu ve tempolu oynayacağını düşünüyoruz.

Hazırlık maçlarında dakikaları dengeli biçimde paylaştık. Bu maçların olumlu ve olumsuz taraflarını görüp bunun üzerinden nasıl planlar yapmak gerektiğini inceledik. Düşüncemiz, beraber oynayan bir takım yaratabilmek. Şu an gidişat son derece olumlu.





“2 TRANSFER DAHA YAPMAK İSTİYORUZ”

Ligin en fazla altyapıdan oyuncu oynatan takımıyız. Bu çocuklar için taraftardan sabır istiyorum. 9 tane oyuncu az değil. Yapmak istediğimiz 2 tane transfer var. Kulübün bütçesine uygun bir şekilde olacaksa yapmak istiyoruz.

Ekuban şu an neşeli. Yüzde 100'üyle antrenman yapıyor. 24 yaş ortalamasıyla bu ligde şampiyon olamıyorsun. Arasına deneyim de katman gerekiyor.

Gelen çok deneyimli oyuncular var. Mevcutta bulunan, geçen seneden beri Abdullah Avcı'nın ne istediğini bilenler de var. O yüzden son derece uyumlu gidiyor.

Trabzonspor'a gelirken dalgalı denizi seçtiğimi ilk basın toplantısında söylemiştim. Heyecanım yüksek, ben Trabzon'da mutluyum.

Uğurcan Çakır, altyapıdan gelmiştir ve şu an takım kaptanımızdır. Kulübün menfaatleri doğrultusunda bir şey olursa bunu yönetimimiz ve başkanımız değerlendirir. Ben şu an mevcut durumdan gayet memnunum.” ifadelerini kullandı.