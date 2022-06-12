Abdullah Avcı, Alioski ile görüştü

Sol bek transferini gerçekleştirmek isteyen bordo-mavililerde teknik patron Abdullah Avcı, Makedon oyuncu Alioski'yi istiyor. Avcı, oyuncu ile görüşme de gerçekleştirdi.

Puchacz’ın kiralık süresinin bitmesinden sonra arayışlara başlayan bordo-mavililer, güçlü bir sol bek istiyor.

Şampiyonlar Ligi’ni de düşünen Abdullah Avcı, bu mevkiiyi riske atmaktan çekiniyor. O nedenle tecrübeli bir isim aranıyor.

Sol beke iki aday var

Şu anda gündemde olan oyuncular Al Ahli’den Alioski ve Rangers’tan Barisic...

İki isim de Abdullah Avcı’nın beğendiği oyuncular. 30 yaşındaki Alioski ve 29 yaşındaki Barisic için çalışmalar sürüyor. Transferlerin kampa yetişmesini de önemseyen teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimle sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bir yandan stoper için de mesai devam ediyor. Vitor Hugo’nun yanına iyi bir partner aranıyor. Aynı zamanda Ahmetcan Kaplan’a gelebilecek teklifler için de çalışmalar yapılıyor. Trabzonspor ilk olarak savunma hattını tamamladıktan sonra transfere diğer mevkiilere geçmeyi düşünüyor.

Avcı, Alioski ile görüntülü konuştu

Alioski transferinde sona yaklaşan bordo-mavililerde teknik patron Abdullah Avcı, Makedon oyuncu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Deneyimli hoca, oyuncuya Trabzonspor’u ve şehri anlattı. Makedon oyuncunun, anlaşma yapılması halinde yıllık 2 milyon euro gibi bir ücret kazanması bekleniyor.

Ahli ile bu sezon 28 maça çıkan sol bek, 6 gol 8 asistlik bir katkı sağladı.