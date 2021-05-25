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    Abdullah Avcı Biglia’yı istiyor

    Abdullah Avcı Biglia’yı istiyor

    Abdullah Avcı, devre arasında olduğu gibi yine Lucas Biglia konusunda ısrarcı. Takımın lider özellikli bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyduğunu belirten hoca, Biglia'yı çok beğeniyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 10:53
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    Forvet ve sol bek transferlerine öncelik veren Trabzonspor, devamında orta sahaya da bir takviye gerçekleştirecek.

    Geride bıraktığımız sezonun devre arasından beri Arjantinli oyuncu Lucas Biglia’yı isteyen tAbdullah Avcı, takımın bu tarzda bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

    35 yaşındaki Tangocu’yu 6 numara bölgesinde kullanmayı düşünen Avcı, mali anlamda şartların oluşması durumunda Biglia transferinin çözülmesini istedi.

    Abdullah Avcı Biglia’yı istiyor #1

    YÖNETİM OYUNCUNUN YAŞI NEDENİYLE YÜKSEK BONSERVİS VERMEK İSTEMİYOR

    Karagümrük ile 1 yıl daha kontratı bulunan Biglia için temaslar başlarken, Trabzonspor Yönetimi oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor.

    Abdullah Avcı Biglia’yı istiyor #2

    KARAGÜMRÜK YÖNETİMİNDEN KOLAYLIK BEKLENİYOR

    Fanatik’in haberine göre, daha önce Gaston Campi konusunda Karagümrük’e kolaylık sağlayan ve oyuncuyu bedelsiz olarak gönderen Trabzonspor, Biglia işinde İstanbul kulübünün başkanı Süleyman Hurma’dan benzer bir tavır bekliyor.

    Hurma, geçtiğimiz yıllarda Trabzon’da sportif direktör ve idari menajerlik görevlerinde bulunmuştu.

    Abdullah Avcı Biglia’yı istiyor #3

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