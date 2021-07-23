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    Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ü istiyor

    Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ü istiyor

    Kadrosuna yerli takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ü kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 14:07
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    Trabzonspor yerli oyuncu kadrosunu güçlendirmek için sürpriz bir ismin peşine düştü: Dorukhan Toköz…

    Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorusu üzerine Dorukhan için, "Hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık. Ama o zaman sakattı" cevabını veren teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden serbest statüde bulunan 25 yaşındaki orta sahanın transferiyle ilgili bir girişim yapılmasını istedi.

    Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz ü istiyor #1

    MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

    Bunun üzerine Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşmayan milli futbolcunun menajeri ile temasa geçildi.

    Dorukhan'ın ilk teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. Beşiktaş'ın 7 milyon TL yıllık ücret ve maç başına 100 bin TL'lik teklifini kabul etmeyen milli futbolcu ile henüz maddi konular konuşulmadı.

    Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz ü istiyor #2

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