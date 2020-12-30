Abdullah Avcı; Ercan Kara, Yunus Mallı ve Berat Özdemir'i istiyor

Bu sezona istediği gibi başlayamayan ancak Abdullah Avcı'nın gelmesiyle biraz olsun toparlanan Trabzonspor'da, devre arası transfer dönemi hareketli geçecek. Avcı'nın listesinde en az 3 isim var.

Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte sahada gösterdiği direnç ve performansı artan Trabzonspor'un, Galatasaray maçında özellikle orta saha ve santrfor mevkisindeki eksikliği göze çarpmıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime verdiği raporda 3 ismin kadroya katılmasını istedi.

SANTRFOR GÜÇLENDİRİLMELİ

Alexander Sörloth'un Leipzig'e transfer olmasının ardından Benik Afobe, Plaza ve Djaniny gibi isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer, bu isimlerin gösterdiği performanstan memnun kalmayınca yeni isim arayışlarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir numaralı tercihinin, Rapid Wien forması giyen 1.92'lik forvet Ercan Kara olduğu öğrenildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takibinde bulunan başarılı futbolcunun, ay-yıldızlı formayı giyme ihtimali her geçen gün güçleniyor.

ORTA SAHADA HEDEF BERAT ÖZDEMİR VE YUNUS MALLI

Öte yandan orta sahadaki isimlerin performansından da memnun olmayan Avcı'nın, yönetime Yunus Mallı ve Berat Özdemir isimlerini verdiği kaydedildi.

A Milli Takım forması da giyen Yunus Mallı'nın hem 8 hem de 10 numara mevkisinde forma giyebilmesinden etkilenen Avcı'nın, yönetimden bu transferin bitirilmesini istediği aktarıldı. Wolfsburg'un milli futbolcu için bonservis bedeli istememesi de transferin tamamlanması için önemli gözüküyor.

Bordo-mavililerin Yunus Mallı'nın yanı sıra listesindeki bir diğer merkez orta saha ise Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 22 yaşındaki oyuncu için Süper Lig'in devleri de kapışıyor. Trabzonspor ile Beşiktaş'ın, genç futbolcunun transfer için Başkent ekibiyle temaslara başladığı vurgulandı.

Görüşmelerde bordo-mavililerin daha istekli olduğu öğrenilirken, transfer yarışında da bir adım önde göründüğü belirtildi. Trabzonspor devre arasında bu transferi bitirerek, hem kadrosunu güçlendirmeyi hem de gelecek sezonlar adına iyi bir yatırım yapmayı hedefliyor.