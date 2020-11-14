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    Abdullah Avcı, Gael Clichy'nin alınmasını istedi

    Abdullah Avcı, Gael Clichy'nin alınmasını istedi

    Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, devre arasında Başakşehir'den öğrencisi olan Gael Clichy'nin transfer edilmesini talep etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 15:13
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    Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde takımın başına tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı'yı getirmişti.

    6 puanla 17. sırada yer alan ve bir an önce yükselişe geçmek isteyen bordo-mavili takımda yeni hoca ile yönetim arasında bir toplantı yapıldı.

    İLK İSTEĞİ CLICHY OLDU

    Sol bek bölgesinde oynayan oyuncuları yetersiz bulan 57 yaşındaki teknik adamın, Başakşehir'den öğrencisi olan Gael Clichy'nin alınmasını istediği öğrenildi.

    BONSERVİSİ ELİNDE

    Şu anda boşta olan 35 yaşındaki futbolcunun, maaşta anlaşılması durumunda devre arasında Karadeniz ekibine imza atması bekleniyor.

    Abdullah Avcı, Gael Clichy nin alınmasını istedi #1

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