Abdullah Avcı, İbrahim Akdağ'ı istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, “tecrübeli isim” kontenjanıyla takıma katmak istediği İbrahim Akdağ, bordo-mavililere yakın görünüyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yaptığı transferlerle bomba gibi bir giriş yapan bordo-mavili ekip transferde hız kesmiyor.

Ankaragücü ile devam eden sözleşmesini sonlandıran ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, “tecrübeli isim” kontenjanıyla takıma katmak istediği İbrahim Akdağ, bordo-mavililere daha yakın görünüyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Bonservisi elinde bulunması nedeniyle birçok Süper Lig takımının radarına takılan başarılı orta sahanın, Karadeniz ekibine gitmek istediği ifade edildi.

Milliyet’in haberine göre, taraflar arasında somut bir anlaşma bulunmuyor.

Geçen sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan oyuncu 2 gol bir asistlik performans sergiledi.