Abdullah Avcı, Neftçi'den süre istedi

Özel Haber

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, yeni bir takımla anlaşma aşamasında.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar'ın geçtiğimiz gün yaptığı haberde, Avcı'nın Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yle görüştüğünü duyurmuştuk.

Azerbaycanlı yöneticiler, İstanbul'a gelerek Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirmişti.

NEFTÇİ'DEN SÜRE İSTEDİ

Konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Neftçi ile görüşen Abdullah Avcı, yönetimden süre istedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR

ESH Spor Muhabiri Hazal Palavar'ın haberine göre; tecrübeli teknik adama Suudi Arabistan kulüplerinden de teklif var.

AĞUSTOS AYINDA TRABZONSPOR'DAN AYRILMIŞTI

Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'un başında bulunuyordu. Buradaki görev süresince, takımı 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Avcı, aynı zamanda iki Süper Kupa zaferiyle de başarısını taçlandırmıştı.

Ancak, alınan bazı olumsuz sonuçlar ve Avrupa macerasının erken bitmesi sonrasında, Ağustos 2024'te Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı.

NEFTÇİ BAKÜ'YE KISA BAKIŞ

Neftçi Bakü, Azerbaycan futbolunun en başarılı ve köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor.

1937 yılında kurulan ve 2012'de UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı ünvanını elinde bulunduran Neftçi, yeni bir teknik direktör arayışına girmişti.