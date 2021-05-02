Abdullah Avcı, transfer raporunu sundu

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelen Abdullah Avcı, transferde izleyeceği yol haritasını anlattı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir toplantı yapmıştı.

Yapılan toplantıda Avcı yeni sezonda izleyeceği yol haritasını anlattı.

“SÖZLEŞMESİ SONA EREN BAZI İSİMLER TAKIMDA KALABİLİR”

İç transfere de değinen Avcı, listesinde yer alan futbolcuların alınamaması durumunda, sözleşmesi sona eren bazı isimlerin takımda kalabileceğini iletti.

Bordo-mavili teknik adam, sezon sonunda mukavelesi sona eren Hosseini ve Kamil Ahmet'in, gidişata göre takımda tutulabileceğini dile getirdi.

MARLON VE BAKER İÇİN DE DÜŞÜNCELERİNİ SUNDU

Milliyet’in haberine göre, Karadeniz ekibinde sezonu kiralık olarak geçiren ve karşılaşmaların bitiminin ardından takımlarına dönecek olan Marlon ve Baker için de düşüncelerini sunan Abdullah Avcı, bunların da kalabileceğine vurgu yaptı. Marlon, Fluminense; Baker ise Chelsea'den kiralanmıştı.