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    Abdullah Avcı yönetimden takıma takviye istedi

    Abdullah Avcı yönetimden takıma takviye istedi

    Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor'da Abdullah Avcı, yönetimden takıma takviye yapılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 16:54
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    Süper Lig'in 14. haftası geride kalırken Abdullah Avcı lierliğindeki Trabzonspor, zirvede açık ara farkla şampiyonluğun en büyük adayı.

    İlk yarınının bitmesine 5 hafta kalmasına rağmen bordo-mavililer, en yakın rakibine 10 puan fark atmış durumda.

    Ara transfer döneminde de takımını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı bir toplantı gerçekleştirdi.

    Abdullah Avcı yönetimden takıma takviye istedi #1

    1 SOL BEK 2 KANAT OYUNCUSU ALINACAK

    Topantıda Avcı, yönetime isteklerini iletti. Avcı ile yapılan görüşmede, devre arası için 1 sol bek ve 2 kanat oyuncusu transferi için fikir birliğine varıldı.

    Diğer bölgeler için ise ekonomik imkanların el vermesi ve takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların nihai durumunun netleşmesinin ardından karar verilecek.

    Abdullah Avcı yönetimden takıma takviye istedi #2

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