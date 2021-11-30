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- Abdullah Avcı yönetimden takıma takviye istedi
Abdullah Avcı yönetimden takıma takviye istedi
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor'da Abdullah Avcı, yönetimden takıma takviye yapılmasını istedi.
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 16:31
- Güncelleme : 30.11.2021 - 16:54
Süper Lig'in 14. haftası geride kalırken Abdullah Avcı lierliğindeki Trabzonspor, zirvede açık ara farkla şampiyonluğun en büyük adayı.
İlk yarınının bitmesine 5 hafta kalmasına rağmen bordo-mavililer, en yakın rakibine 10 puan fark atmış durumda.
Ara transfer döneminde de takımını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı bir toplantı gerçekleştirdi.
1 SOL BEK 2 KANAT OYUNCUSU ALINACAK
Topantıda Avcı, yönetime isteklerini iletti. Avcı ile yapılan görüşmede, devre arası için 1 sol bek ve 2 kanat oyuncusu transferi için fikir birliğine varıldı.
Diğer bölgeler için ise ekonomik imkanların el vermesi ve takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların nihai durumunun netleşmesinin ardından karar verilecek.