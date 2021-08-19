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Abdullah Avcı'dan Umut Meraş'a ret

Abdullah Avcı'dan Umut Meraş'a ret

Trabzonspor'un sol bek konusundaki ilk hedeflerinden biri olan Umut Meraş için kulübü ile 1.4 milyon euroya anlaşmaya varılmıştı. Abdullah Avcı'nın, tecrübeli futbolcuya onay vermediği öğrenildi.