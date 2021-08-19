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    Abdullah Avcı'dan Umut Meraş'a ret

    Trabzonspor'un sol bek konusundaki ilk hedeflerinden biri olan Umut Meraş için kulübü ile 1.4 milyon euroya anlaşmaya varılmıştı. Abdullah Avcı'nın, tecrübeli futbolcuya onay vermediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 10:43
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    Abdullah Avcı'dan Umut Meraş'a ret

    Karadeniz ekibinin sol bek konusundaki ilk hedeflerinden biri olan Umut Meraş için kulübü Le Havre ile 1.4 milyon euroya anlaşmaya varılmıştı.

    Ancak milli oyuncunun senelik 1.5 milyon euroluk talebi sonrasında bordo-mavililer geri adım atmıştı.

    ABDULLAH AVCI ONAY VERMEDİ

    25 yaşındaki futbolcu bu kez Trabzonspor 'a kendi mesaj gönderdi, maaş talebini düşürdüğünü söyledi.

    Bu kez teknik direktör Abdullah Avcı'nın, tecrübeli futbolcuya onay vermediği kaydedildi.

    Abdullah Avcı dan Umut Meraş a ret #1

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