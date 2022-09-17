Abdullah Avcı'nın maaşına büyük zam

Trabzonspor Yönetimi, sözleşmesini 2025’e kadar uzattığı şampiyon hocasının yıllık ücretine 3 kat zam yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda Abdullah Avcı ile yeni kontrat için anlaşmaya varan ve tecrübeli çalıştırıcının bu sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2025’e kadar uzatan Trabzonspor Yönetimi, detayları KAP’ta açıkladı.

Tecrübeli çalıştırıcının ücretine ciddi bir zam uygulandı.

37 yıllık şampiyonluk hasretini bitiren Avcı, önceki sözleşmeye göre 3 kat daha fazla kazanacak.

Maaşı 25 milyon TL oldu

İlk kontratta bu sezonki maaşı 8.5 milyon TL olarak belirlenen başarılı taktisyenin yeni ücreti; 25 milyon TL. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ‘bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda’ yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artırılacağı ve bu artış oranının yüzde 50’den fazla olmayacağı belirtildi.

Yönetimle rakam konuşmadı

Camiaya ve taraftara yıllardır beklediği şampiyonluk sevincini yaşatan Abdullah Avcı, yeni kontratla birlikte ödüllendirilirken, başarılı çalıştırıcının herhangi bir rakam konuşmadan imzayı attığı öğrenilirken, yönetim de hocasına beklenen jesti yaptı.