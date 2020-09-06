Aboubakar, Beşiktaş'tan maaş teminatı istedi

Portekiz basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Vincent Aboubakar'ın siyah-beyazlılardan alacağı ücrete ilişkin banka garantisi talep ettiği aktarıldı.

Beşiktaş, forvet arayışları kapsamında eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlamıştı.

Porto'nun yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelmeye istekli olmasına rağmen transferde son anda bir pürüz yaşandığı aktarıldı.

MAAŞ TEMİNATI İSTEDİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre Kamerunlu golcü, Beşiktaş'tan teminat talebinde bulundu.

Ödemelerde bir sıkıntı yaşamak istemediğini aktaran Aboubakar'ın, alacağı ücrete ilişkin bir banka garantisi istediği aktarıldı. Söz konusu talep sonrası ise transferin zora girdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ DA SAĞLIK RAPORU İSTEDİ

2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve 38 maçta attığı 19 golle başarılı bir performans ortaya koyan Aboubakar, Porto'da yaşadığı sakatlık sonrası ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

Teknik direktör Sergio Concecaio'nun planları arasında yer almayan Aboubakar için Beşiktaş yönetiminin de bir sağlık raporu talep ettiği aktarılmıştı.