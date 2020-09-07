Aboubakar'ın menajeri: Beşiktaş neden olmasın ki

Aboubakar'ın menajeri Nir Zahavi, birçok takımın golcü futbolcuyu istediğini ve Beşiktaş'ın da bu takımlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri olan Vincent Aboubakar'ın menajeri Nir Zahavi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ABOUBAKAR SAKAT DEĞİL"

A Bola'ya konuşan Nir Zahavi, "Türk basınında sürekli olarak kronik sakat olduğuna dair haberler görüyoruz. Bu bizim oyuncumuzun adına ve kariyerine zarar veriyor. Bu konu ve bu haberleri yapanlar hakkında hukuki yollara başvuracağız. Türk taraftarlara şunu garanti ediyorum, Aboubakar sakat değil!" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SEZON TÜM ANTRENMANLARA ÇIKTI"

Aboubakar'ın geçen sezon bir sakatlığı olmadığını söyleyen Nir Zahavi, "Geçen sezon tüm antrenmanlara katıldı. Porto ile başarılı bir sezon geçirdi. Marega, Tiquinho ve Ze Luis gibi çok değerli forvetlerle rekabet etti. Kendi zamanını sabırla bekledi ve büyük bir profesyonellikle çalıştı." dedi.

"BEŞİKTAŞ NEDEN OLMASIN Kİ?"

Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili gelen soruya Nir Zahavi, "Birçok takımın Aboubakar'a ilgisi var ve Beşiktaş da bu takımlardan bir tanesi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin durumundan haberim yok ama eğer kulüpler aralarında anlaşırlarsa neden Beşiktaş olmasın ki?" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki forvet, Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 12 gol atıp 4 de asist yapmıştı.