Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'i açıkladı

Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City için sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe forması giyen Allahyar Sayyadmanesh'in sağlık kontrollerinden geçtiğini duyurdu.

Hull City'nin basın toplantısında konuşan Acun Ilıcalı, "Ben başarı için yaşıyorum. Kulüp sahipliği maceram başlıyor ve futbolda da aynı başarıyı yakalamayı deneyeceğim. Herkesi mutlu edecek şeyler kazanmak için Hull City'deyim." dedi.

20 yaşındaki İranlı santrafor, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Zorya Luhansk'ta 24 karşılaşmada şans buldu. Allahyar Sayyadmanesh bu süreçte rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Genç futbolcu takım arkadaşlarına 4 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2024’TE BİTİYOR

Allahyar Sayyadmanesh'in, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. İranlı santraforun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç forvet, şu ana kadar 4 kez İran A Milli Futbol Takımı'nda forma giydi.

FENERBAHÇE 753 BİN EURO ÖDEMİŞTİ

Padideh altyapısında futbola başlayan Allahyar Sayyadmanesh daha sonra Saipa ve Esteghlal formaları giydi. Genç santrafor, 2019-2020 sezonu başında 753 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertliler, İranlı oyuncuyu İstanbulspor'un ardından Zorya Luhansk'a kiraladı.