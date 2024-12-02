Acun Ilıcalı, Anderson Talisca için Suudi Arabistan'a gidiyor

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Ara transferde çok önemli ve ses getirecek hamleler yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler yaklaşık 3 haftadır gündemin ilk sırasında olan Brezilyalı yıldız için en ciddi hamleyi yapmaya hazırlanıyor.

Sportif direktör Mario Branco ve transferlerden sorumlu yönetici olan Asbaşkan Acun Ilıcalı önümüzdeki hafta içinde Suudi Arabistan'a çıkarma yapacak.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

Burada hem Talisca ve menajeri hem de Al Nassr kulübünün yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleşeceği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; gelinen son noktada Brezilyalı yıldız birçok konuda Fenerbahçe'ye 'evet' demiş ve olay Al Nassr'ın ekonomik anlamda iknasına kalmıştı. Fenerbahçe, daha önce Al Nassr'a 4 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu.

Anderson Talisca'nın sarı-lacivertli formayı giymek için maaş konusunda indirime de hazır olduğu ancak kiralama veya satın alma yönteminin henüz kesinleşmediği belirlendi.

2021'den bu yana Al Nassr forması giyen Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 103 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.