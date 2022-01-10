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    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Zajc ve Allahyar'ı istiyor

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Zajc ve Allahyar'ı istiyor

    İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 09:36
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    Acun Ilıcalı, 31 Aralık 2021'de kanalındaki bir programda Hull City'yi satın aldığını resmen açıklamıştı.

    Ünlü televizyoncu, bugün Hull City'nin FA Cup maçında Everton ile oynadığı karşılaşmada tribünde yerini almıştı.

    Ilıcalı’nın takımı, FA Cup’ta Everton’a 3-2 mağlup olup elenmişti. Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'nin iki oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe den Zajc ve Allahyar ı istiyor #1

    ALLAHYAR VE ZAJC’I İSTİYOR

    Zorya'daki kiralık sözleşmesi biten ve takıma dönen Allahyar ile bu sezon orta sahada sık sık süre alan Miha Zajc'a, Hull City talip oldu.

    Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz ekibinin, sarı-lacivertlilere teklif sunduğu ve tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi. Eğer satış gerçekleşirse Fenerbahçe, ara transfer dönemi için ekstra bir bütçe yaratmış olacak.

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe den Zajc ve Allahyar ı istiyor #2

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe den Zajc ve Allahyar ı istiyor #3


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