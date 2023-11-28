Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin listesindeki oyuncuyu alıyor

Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın ardından Avrupa'ya bir satış daha yapabilir.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Hatayspor'un 22 yaşındaki maestrosu Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Hatayspor ile temasa geçilecek
Manchester City altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile görüşmesi beklenen Acun Ilıcalı'nın, transferi bitirmek istediği belirtildi.
Nijeryalı genç orta saha, sezon başında geldiği bordo-beyazlılarda, 13 maçta 4 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Fenerbahçe de istedi
Öte yandan devre arasında orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe de Hatayspor'dan Fisayo Dele-Bashiru'yu gündemine almıştı.
Görüşmeler öncesi, Hatayspor'un hocası Volkan Demirel ile de fikir alışverişinde bulunan sarı-lacivertliler, transferi şimdilik rafa kaldırmıştı.
Acun Ilıcalı ve Hatay yönetimi arasındaki görüşmelerin ardından genç oyuncunun İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.
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