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    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye toplam 7.5 milyon euro ödeyecek

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye toplam 7.5 milyon euro ödeyecek

    Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerden Allahyar ve Ozan Tufan'a toplam 7.5 milyon euro bonservis ödemesi gerçekleştirecek.
    • 08.06.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 17:19
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    Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, şampiyonluk hedefiyle başlayacağı sezon öncesi orta saha transferlerinde son aşamaya geldi.

    Hull Daily Mail'den Baz Cooper'ın haberine göre; Hull City, Hatayspor ile sözleşmesi biten Adama Traore dışında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ile anlaştı. Yine Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı.

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ye toplam 7.5 milyon euro ödeyecek #1

    Fenerbahçe, 7.5 milyon euro kazanacak

    Haberin detayında Hull'un, Allahyar için 2.5 milyon euro, Ozan Tufan için 5 milyon euro bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödeyeceği belirtildi. Ayrıca, Ozan Tufan'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı da vurgulandı.

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ye toplam 7.5 milyon euro ödeyecek #2

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ye toplam 7.5 milyon euro ödeyecek #3


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