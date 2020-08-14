Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden 2 ismi istiyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda kulübü Fortuna Sittard, Gençlerbirliği'nden ayrılan iki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda kulübü Fortuna Sittard, iki oyuncu için temaslara başladı.

Fox Sports'un haberine göre; Gençlerbirliği'ne veda eden Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen için harekete geçen Forttuna'nın bu isimleri yakın zamanda açıklayacağı belirtildi.

G.BİRLİĞİ'NDEN AYRILDILAR

Gençlerbirliği Kulübü, orta saha oyuncusu Mats Seuntjens ve sağ bek Mike van Beijnen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda kadromuzda yer alan Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarımızı ayırdık. İki futbolcuya da emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz." denildi.

Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard, beyaz sezon ilan edilen geçtiğimiz sezonda ligi 16. sırada tamamladı.