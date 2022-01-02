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    Acun Ilıcalı Hull City'nin başına Şota'yı getiriyor

    Acun Ilıcalı Hull City'nin başına Şota'yı getiriyor

    İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın aldığını açıklayan Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevine yakın arkadaşı Şota Arveladze'yi getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 14:44
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    Medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere 1. Lig (Championship) ekiplerinden Hull City’yi satın almıştı.

    Hull City’nin yeni hocası için çalışmalara başlayan Ilıcalı, yakın arkadaşı Şota Arveladze'ye bu görevi verecek.

    RESMİ İŞLEMLER ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

    Oturum ve çalışma izni konusunda resmi işlemlerde sorun çıkmaması halinde Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze olacak.

    48 yaşındaki Arveladze son olarak Özbekistan takımı Pakhtakor Tashkent'i çalıştırmıştı.

    Acun Ilıcalı Hull City nin başına Şota yı getiriyor #1

    DIAGNE TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

    Hürriyet’in haberine göre; öte yandan Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi Transfer etmeyi düşündüğü ancak Senegalli golcünün sakatlanmasından sonra bu düşüncesinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

    Acun Ilıcalı Hull City nin başına Şota yı getiriyor #2


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