Acun Ilıcalı Hull City'nin başına Şota'yı getiriyor

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın aldığını açıklayan Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevine yakın arkadaşı Şota Arveladze'yi getiriyor.

Medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere 1. Lig (Championship) ekiplerinden Hull City’yi satın almıştı.

Hull City’nin yeni hocası için çalışmalara başlayan Ilıcalı, yakın arkadaşı Şota Arveladze'ye bu görevi verecek.

RESMİ İŞLEMLER ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Oturum ve çalışma izni konusunda resmi işlemlerde sorun çıkmaması halinde Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze olacak.

48 yaşındaki Arveladze son olarak Özbekistan takımı Pakhtakor Tashkent'i çalıştırmıştı.

DIAGNE TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Hürriyet’in haberine göre; öte yandan Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi Transfer etmeyi düşündüğü ancak Senegalli golcünün sakatlanmasından sonra bu düşüncesinden vazgeçtiği ortaya çıktı.