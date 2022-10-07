Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni hocasını açıkladı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Pedro Martins'le anlaşamadıklarını bu sebeple yola Andy Dawson ile devam edeceklerini açıkladı.

Championship'te üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrılmıştı.

Hull City Kulübü'nün sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, teknik direktör Pedro Martins ile anlaşamadıklarını ve yola bir süre daha kulüp efsanesi Andy Dawson ile devam edeceklerini açıkladı.

Hull City'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pedro Martins ile yapılan kapsamlı görüşmelerden sonra, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir noktada anlaşamadık. Bu yüzden görüşmeleri bitirme kararı aldık. Pedro harika bir teknik direktör ama taleplerini karşılayamayacağımızı hissettik. Bu yüzden ona Hull City'e gösterdiği ilgi için teşekkür ediyor ve gelecek için en iyisini diliyoruz.





"Andy Dawson'la devam edeceğiz"

Ekibimiz kulüp efsanesi Andy Dawson ile çok yetenekli ellerde. Andy Dawson'ın ve ekibinin geçen hafta yaptığı çalışmalardan çok memnunuz.

Çarşamba günü stadyumumuzda bir birliktelik olduğunu ve Andy Dawson'a sonsuz bir destek verildiğini gördük.

Yukarıdakilerin tümü göz önünde bulundurulduğunda, Andy Dawson bir sonraki duyuruya kadar ilk takımdan sorumlu olmaya devam edecektir.





"Şeffaflıkla hareket edeceğiz"

Dünyanın dört bir yanından çok yüksek kalibreli teknik direktörlerin ilgisiyle karşılaştık. Bu büyük kulübü ileriye götürecek doğru adayı bulana kadar tüm seçeneklerimizi göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir karar ve acele etmek istediğimiz bir şey değil.

Andy Dawson ve ekibinin getirdiği istikrarın kararı doğru vermemiz noktasında bize zaman tanıdığı için şanslıyız.

Yolculuğumuzun başından beri söylediğim gibi; şeffaflıkla hareket edeceğiz ve bu süreç boyunca taraftarlarımızla her türlü bilgiyi paylaşacağız.

Bu kulübün hak ettiği başarıyı getirmek için birlikte savaşmaya devam edeceğiz."