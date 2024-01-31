Acun Ilıcalı, Joshua King'i istiyor! Yıldız futbolcu sıcak bakmıyor Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Joshua King için izin istedi. Norveçli futbolcu ise ikinci lige gitmeyi istemediği için transfer rafa kalktı.

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Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılık için adı geçen Joshua King'e İngiltere'den talip çıktı.

Haber Global'in haberine göre; Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Joshua King transferi için Fenerbahçe Kulübü'nü aradı ve "Transfere izin verirseniz, maaşını karşılayabiliriz." dedi.

Joshua King ise Championship'e gitmeyi kabul etmedi, Premier Lig'den tekliflere sıcak bakacağını bildirdi.

3 oyuncu transfer etti

Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldıktan sonra Fenerbahçe'den; Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Bora Aydınlık'ı kadrosuna katmıştı.

Hull City şu anda Championship'te 42 puanla 8. sırada yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Acun Ilıcalı, takımını birkaç sene içerisinde Premier Lig'e çıkartmayı hedeflediğini açıklamıştı.

King'in bu sezonki performansı

Fenerbahçe'de bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Joshua King, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.