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    Acun Ilıcalı, Kayserispor'dan Rienstra'yı transfer ediyor

    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ben Rienstra'nın Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a gitmek üzere olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 16:33
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    Acun Ilıcalı, Kayserispor'dan Rienstra'yı transfer ediyor

    Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, stoper, kanat oyuncusu ve forvet transferine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

    Erciyes Dağı'nda düzenlenen 19 Yaş Altı Futbol Turnuvası'nın açılışı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gözbaşı, transfer sürecini değerlendirdi.

    Acun Ilıcalı, Kayserispor dan Rienstra yı transfer ediyor #1

    Kulübün transfer tahtasını açacak parasının hazır olduğunu belirten Gözbaşı, bu konuda yapılması gereken birkaç işlemin kaldığını ve kısa zamanda tahtanın açılacağını ifade etti.

    "FORTUNA SITTARD İLE ANLAŞTIK"

    Transfer konusunda ciddi bir çalışma yaptıklarının altını çizen Gözbaşı, "Bernard Mensah, Artem Kravets gitti. Ben Rienstra (Fortuna Sittard) gitmek üzere. Kulüpler olarak anlaştık. Bugün Ziya Alkurt'la yolumuzu ayırdık. Garanti primleri kulübümüze yük oluyordu. Bu konuyu Miguel Lopes'le anlaştık ve bunları iptal ettik. Bu durum kulübümüze yaklaşık 1 milyon lira kar ettirdi. Ben Rienstra'dan da bu miktara yakın bir bonservis bedeli alıyoruz." diye konuştu.

    Acun Ilıcalı, Kayserispor dan Rienstra yı transfer ediyor #2

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