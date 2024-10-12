Acun Ilıcalı: Osayi ve İrfan'la görüşüyoruz

Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve yorumcu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın iç transfere dair söylediklerini Vole'de aktardı.

Durmaz, Beyaz TV'ye katıldıkları programın ardından Acun Ilıcalı ile bir süre daha konuştuklarını belirtti.

"İKİSİYLE DE UZUN YILLAR BERABER OLMAK İSTİYORUZ"

Eski milli futbolcu, Acun Ilıcalı'nın Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci sorusuna şu cevabı verdiğini aktardı:

Biz ikisiyle de görüşüyoruz. Bırakmak aklımızın ucundan geçmez ama fiyatta enteresan şeyler olur ya da adamın ailevi bir sorunu olur gitmek isterse onu bilemem.



İkisini de hem biz hem de hocamız çok tutuyor. Uzun yıllar beraber olmak istiyoruz. Durum bu.