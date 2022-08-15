Acun Ilıcalı, Pelkas için Fenerbahçe'yle anlaştı

Hull City, Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ile anlaşan İngiliz ekibi, Yunan futbolcunun kararını bekliyor.

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Bu doğrultuda oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe yönetimine bir teklifte Dimitris Pelkas transferi için Hull City'den geldi.

İngiliz ekibi Hull City, sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Yunan orta saha Dimitrios Pelkas'a talip oldu.

İki kulüp Yunan oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağladı. Son kararın ise Pelkas'a ait olduğu bildirildi.

2.2 milyon euroya transfer olmuştu

Yunan orta saha iki sezon önce teknik direktör Erol Bulut döneminde 2.2 milyon euro bedelle Paok'tan transfer edilmişti. Fnerbahçe ile 67 maça çıkan futbolcu bu maçlarda 13 gol 8 asistlik performans sergiledi.

Jorge Jesus'un gözüne giremedi

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye geri dönmesinin ardından Pelkas'ın da performansında düşüş başladı. Yunan oyuncu 2021-2022 sezonunda 33 maçta sadece 5 gol atabildi ve asist katkısında bulunamadı. Bu sezon ise Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle beraber formasına hasret kalan Pelkas, 5 resmi karşılaşmanın hiçbirinde forma giyemedi.



