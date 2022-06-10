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    Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan sözleri

    Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan sözleri

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Anadolu Efes ile oynadığı basketbol maçını canlı olarak izledi. Burada kendisine yönelik, "Ozan Tufan konusu halloldu mu?" sorusunu da cevapladı.
    • 10.06.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 14:41
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    Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçını saha kenarındaki koltuklardan takip eden Acun Ilıcalı, devre arasında Ozan Tufan ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.

    Hürriyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat'ın, Acun Ilıcalı'nın yanına giderek etrafındaki kalabalık arasında "Ozan Tufan Hull City'de mi, konu halloldu mu?" sorusunu yönelttiği, Ilıcalı'nın ise 'Evet, doğru' yanıtını verdiğini aktarıldı.

    Acun Ilıcalı dan Ozan Tufan sözleri #1

    Fenerbahçe ne kadar kazanacak?

    Fenerbahçe'nin bu transferden bonservis geliri de elde etmesi beklenirken, bu rakamın 4-5 milyon euro arası bir tutar olacağı öğrenildi.

    Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde sarı-lacivertlilerin kasasına girecek rakama bir de bonus ücreti eklenecek.

    Acun Ilıcalı dan Ozan Tufan sözleri #2

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye toplam 7.5 milyon euro ödeyecek - HABERİ

    Acun Ilıcalı dan Ozan Tufan sözleri #3


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