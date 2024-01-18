Acun Ilıcalı'dan Ryan Kent sözleri: Kafası karışıksa zorlamam Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Ryan Kent'in, Hull City'ye transfer olacağı ileri sürüldü. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ryan Kent ile ilgili iddialara çarpıcı sözlerle yanıt verdi.

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Yaz transfer döneminin başında İskoç ekibi Rangers'tan ayrılan ve Fenerbahçe'nin ilk transferi olan Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde istenilen seviyeye bir türlü ulaşamadı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın forma şansı vermediği İngiliz oyuncu ile yollar ayrılma aşamasında.

Son dönemde Kent'in, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olacağı iddiaları gündemde dolaşırken, Ilıcalı'dan konuyla ilgili şaşırtan bir açıklama geldi.

"Kariyerini daha net planlamalı"

Hull Live'a konuşan Ilıcalı, şu sözleri sarf etti:

Ryan Kent şu anda listemizde yok. Çok iyi bir oyuncu ama istediğimiz beklediğimiz zihniyette değil. Kariyerini daha net planlamalı.

"Oyuncuları zorlamak olumlu bir şey değil"

Acun Ilıcalı, Kent hakkında ayrıca şunları dedi:

Amacımızın kulübümüze katılmaya daha kararlı ve odaklanmış oyuncularla sözleşme imzalamak olduğunu söyleyebilirim. Eğer bir oyuncunun kafasında büyük bir karışıklık varsa o zaman onu zorlamaya çalışmam. Oyuncuları zorlamak olumlu bir şey değil. Hull City için oynamak isteyen oyunculara odaklanmak bizim için daha iyi.

Sezon başından beri 15 resmi maça çıkan bu karşılaşmalarda da 633 dakika sahada kalan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.