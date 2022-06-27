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    Acun Ilıcalı'dan Seri açıklaması

    Acun Ilıcalı'dan Seri açıklaması

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yle anlaştıklarını açıkladı.
    • 27.06.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:12
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    İngiltere Champions Lig'de mücadele eden ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Allahyar'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan'ı da renklerine bağladı.

    Ilıcalı'nın kulübü, kadrosuna yolu Süper Lig'den geçmiş birini daha katıyor.  Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yle anlaştıklarını açıkladı.

    Acun Ilıcalı dan Seri açıklaması #1

    "Orkestramızın şefi olacak"

    Ilıcalı verdiği röportajda, bir süredir ilgilendikleri Seri'yle anlaştıklarını doğrularken, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize büyük faydası dokunacak." sözlerini kullandı.

    Fildişili oyuncunun futbola tam konsantre bir aile babası olduğunu belirten Ilıcalı, "Bir süredir onu takip ediyoruz, gözlemcilerimiz takıma faydalı olacağı konusunda ısrarcı oldular, ben de onlara inanıyorum." diye konuştu.

    Acun Ilıcalı dan Seri açıklaması #2

    Bonservis bedeli yok

    Geçtiğimiz sezon Championship'te Fulham formasıyla 34 maçta 1 gol 6 asistlik katkı sağlayan Seri, sezon sonunda boşa çıkmıştı. Hull City, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis bedeli ödemeyecek.

    Acun Ilıcalı dan Seri açıklaması #3


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