Dolar
7.397
0.5423%
Euro
8.7902
0.8756%
Altın
1985.48
2.1032%
Borsa
1086.46
0.2426%
G. Altın
469.809
2.1075%
Bitcoin
90386.09
3.9301%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Sebastian Polter'i transfer etti

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda takımı Fortuna Sittard, Sebastian Polter'i kadrosuna dahil etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 16:53
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 16:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Sebastian Polter'i transfer etti

    Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı'nın yeni golcüsü belli oldu.

    SEBASTIAN POLTER'İ KADROSUNA KATTI

    Fortuna Sittard, Bundesliga takımlarından Union Berlin ile sözleşmesi sona eren Sebastian Polter'i kadrosuna kattı.

    29 yaşındaki 1,92'lik golcü, Fortuna Sittard ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

    Kariyerinde Wolfsburg, Nürnberg, Mainz, Queens Park Rangers gbi takımların da formasını giyen Sebastian Polter, geçen sezon Union Berlin'de 13 maçta 326 dakika süre bulurken; 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

    Acun Ilıcalı nın takımı Fortuna Sittard, Sebastian Polter i transfer etti #1

    Görüş Bildir