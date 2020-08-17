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- Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Sebastian Polter'i transfer etti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Sebastian Polter'i transfer etti
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda takımı Fortuna Sittard, Sebastian Polter'i kadrosuna dahil etti.
- Haber Merkezi
- 17.08.2020 - 16:53
- Güncelleme : 17.08.2020 - 16:53
Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı'nın yeni golcüsü belli oldu.
SEBASTIAN POLTER'İ KADROSUNA KATTI
Fortuna Sittard, Bundesliga takımlarından Union Berlin ile sözleşmesi sona eren Sebastian Polter'i kadrosuna kattı.
29 yaşındaki 1,92'lik golcü, Fortuna Sittard ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Wolfsburg, Nürnberg, Mainz, Queens Park Rangers gbi takımların da formasını giyen Sebastian Polter, geçen sezon Union Berlin'de 13 maçta 326 dakika süre bulurken; 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.