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    Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Mesut Özil'i istiyor

    Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Mesut Özil'i istiyor

    Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Mesut Özil'e, MLS takımlarının yanı sıra Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City de talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 13:39
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    Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcunun, sezon sonunda Acun Ilıcalı'nın takımına geçeceği iddia edildi.

    Sarı-lacivertli ekibe imza attığı günden beri performansı tartışma konusu olan Mesut Özil, son olarak kadro dışı bırakılmıştı.

    Acun Ilıcalı nın takımı Hull City, Mesut Özil i istiyor #1

    HULL CITY, MESUT'U İSTİYOR

    Fenerbahçe ile 2024'e kadar mukavelesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu için İngiliz basını çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

    Habere göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Mesut'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı ve ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı.

    Hull City, bundan bir süre önce Fenerbahçe forması giyen Allahyar'la anlaşmıştı. Zajc'ın ismi de uzun süre İngiliz ekibiyle anılmıştı.

    Acun Ilıcalı nın takımı Hull City, Mesut Özil i istiyor #2

    ACUN İKNA ETMEK İÇİN ÇABALIYOR

    Mesut konusunda ise Acun Ilıcalı faktörü bulunuyor. Ünlü televizyoncunun, tecrübeli futbolcuyla arası çok iyi ve birebir görüşmelerde onu ikna edebileceği belirtildi.

    Mesut'un menajeri ise geçtiğimiz günlerde oyuncusunun Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söylemişti.

    Acun Ilıcalı nın takımı Hull City, Mesut Özil i istiyor #3


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