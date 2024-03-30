Acun Ilıcalı'nın yeni hedefi Yusuf Yazıcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

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Hull City, Türk milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi, Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Beşiktaş'ın da ilgisini çeken 27 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da kariyerine devam etmek istediğini siyah-beyazlı yetkililere bildirdi.

Yusuf Yazıcı, Avrupa futbolunda yeteneklerini sergilemek için bir fırsat ararken, Hull City'nin bu isteğine olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Özellikle İngiltere'de yükselen bir kulüp olan Hull City, Yusuf'un tecrübesinden ve yeteneklerinden faydalanmak istiyor.

36 maçta 10 gol 3 asist

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransız ekibinde önemli bir performans sergiledi. 36 maçta forma giyen genç oyuncu, fileleri 10 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Bu gelişmelerle birlikte, Yusuf Yazıcı'nın transfer süreci futbol kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında futbolseverler, Yusuf'un yeni durağının neresi olacağını merakla bekliyor.

Hull City'nin bu transferdeki kararlılığı ve Yusuf'un Avrupa'daki kariyerindeki yeni durağı belirleme süreci futbol dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor.