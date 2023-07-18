Adam Buksa, Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fransa'nın Lens takımından forvet oyuncusu Adam Buksa ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Polonyalı 27 yaşındaki oyuncu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Buksa, Antalya'da olmaktan ve Antalyaspor ile anlaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Elimde bir çok opsiyon olmasına rağmen Türkiye'nin bu harika kulübü ile anlaştım. Nuri Şahin hoca ile birçok kez görüştüm ve doğru tercih yaptığıma ikna oldum. Takım arkadaşlarım ile birlikte sahada harika işler yapmak için çalışacağız. Önümüzdeki günlerin hem benim hem de kulübüm için çok iyi olacağına inanıyorum.