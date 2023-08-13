Adama Traore, Fulham'a imza attı Premier Lig ekibi Fulham, Wolverhampton'a veda eden Adama Traore ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonuna Everton karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle moralli bir şekilde başlayan Fulham, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekip lig içinden bir transfer gerçekleştirdi. Londra temsilcisi, Wolverhampton'dan ayrılan Adama Traore ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Uzatma opsiyonu da bulunuyor

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama ile transfer duyurulurken, oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncu ile yapılan sözleşmede 1 yıllık da uzatma opsiyonu olduğu belirtildi.

Son dönemlerde Süper Lig kulüpleri ile de ismi anılan İspanyol futbolcu, Wolverhampton formasıyla 194 karşılaşmaya çıktı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 14 gol ve 20 asistle mücadele etti.