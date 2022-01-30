Adama Traore resmen Barcelona'da

Barcelona, Wolverhampton'dan eski futbolcusu Adama Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Adama Traore bir kez daha Barcelona'da. Katalan kulübü, İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen yıldız futbolcuyu kiralık olarak transfer etti.

Barça satın alma opsiyonunu kullanmak istemesi halinde Wolves'a 30 milyon euro ödeyecek.

SATIN ALINIRSA SÖZLEŞME 5 YILLIK OLACAK

26 yaşındaki futbolcu Barcelona ile sözleşme imzalaması halinde İspanyol ekibiyle 5 yıllık bir anlaşmaya vardı.

2015'te Camp Nou'dan Aston Villa için ayrılan Traore, Middlesbrough'da geçirdiği iki yılın ardından 2018'de 18 milyon Sterlinlik kulüp rekoruyla Wolves'a transfer olmuştu.

Sözleşmesi 30 Haziran 2023te sona erecek olan kanat oyuncusu, kulübü için 154 maça çıktı ve 11 gol attı.