Euro
10.1152
0.09%
Dolar
8.5757
0.27%
Altın
495.29
0.2%
Borsa
1.35
0.1%
Bitcoin
321.650
-1.18%
EXEN Coin
24.85
-1.38%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Adana Demirspor, Akintola'yı da açıkladı

    Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, David Akintola ile 3 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 13:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana Demirspor, Akintola'yı da açıkladı

    Adana Demirspor, geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    "HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

    FC Midtjylland'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için açıklama yapan başkan Murat Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; değerli oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

    Adana Demirspor, Akintola yı da açıkladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir