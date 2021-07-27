Adana Demirspor, Akintola'yı da açıkladı

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, David Akintola ile 3 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu.

Adana Demirspor, geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

FC Midtjylland'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için açıklama yapan başkan Murat Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; değerli oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



