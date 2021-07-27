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Adana Demirspor, Akintola'yı da açıkladı
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, David Akintola ile 3 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 13:16
- Güncelleme : 27.07.2021 - 13:21
Adana Demirspor, geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
FC Midtjylland'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için açıklama yapan başkan Murat Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; değerli oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.