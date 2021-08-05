Adana Demirspor, Arijanet Muric’i transfer etti

Adana Demirspor ekibi Manchester City'de forma giyen Arijanet Muric ile transfer için anlaşma sağlandığı

Süper Lig'e 26 yıl aradan sonra yükselen Adana Demirspor'da transfer açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Akdeniz ekibi Manchester City'de forma giyen Arijanet Muric ile transfer için anlaşma sağlandığını duyurdu.

“HOŞ GELDİN MURIC”

Adana Demirspor transferi resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Muric" ifadeleri kullanıldı.