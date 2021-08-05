Euro
10.1045
0.64%
Dolar
8.5258
0.6%
Altın
495.24
0.25%
Borsa
1.432
1.27%
Bitcoin
344.103
2.95%
EXEN Coin
23.23
-3.64%
28ºC
İstanbul
Açık 28 C

    Adana Demirspor, Arijanet Muric’i transfer etti

    Adana Demirspor ekibi Manchester City'de forma giyen Arijanet Muric ile transfer için anlaşma sağlandığı
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 21:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana Demirspor, Arijanet Muric’i transfer etti

    Süper Lig'e 26 yıl aradan sonra yükselen Adana Demirspor'da transfer açıklamaları gelmeye devam ediyor.

    Akdeniz ekibi Manchester City'de forma giyen Arijanet Muric ile transfer için anlaşma sağlandığını duyurdu.

    “HOŞ GELDİN MURIC”

    Adana Demirspor transferi resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Muric" ifadeleri kullanıldı.

    Adana Demirspor, Arijanet Muric’i transfer etti #1

    Adana Demirspor, Arijanet Muric’i transfer etti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir