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    Adana Demirspor, Artem Dzyuba'yı transfer etti

    Adana Demirspor, Artem Dzyuba'yı transfer etti

    Adana Demirspor, son olarak Zenit forması giyen tecrübeli Rus golcü Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • 18.08.2022 - 23:35
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 00:08
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, kadrosunu yeni bir golcü ile güçlendirdi.

    Adana Demirspor, son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen ve yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne geçen Artem Dzyuba ile anlaştı ve Dzyuba için bonservis bedeli ödemedi.

    1+1 yıllık sözleşme

    Transferi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Adana temsilcisi, 33 yaşındaki tecrübeli Rus golcü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    "Hoş geldin Dzyuba"

    Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!"

    Adana Demirspor, Artem Dzyuba yı transfer etti #1

    390 karşılaşmada 148 gol

    Rus Milli Takımı'nın yıldızı, Rusya Premier Ligi'nde çıktığı 390 karşılaşmada 148 gol attı ve 86 asist yaptı.

    Adana Demirspor, Artem Dzyuba yı transfer etti #2


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