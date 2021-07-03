Adana Demirspor, Assombalonga ile anlaştı

Adana Demirspor, Assombalonga ile anlaştı

Adana Demirspor, 28 yaşındaki oyuncu Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor transfer sezonunda adından sıkça söz ettiriyor.

Yıldız isimlerle gündeme gelen Adana ekibi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la yollarını ayıran Belhanda ile anlaşmıştı.

Kulüp bir transferi daha açıkladı. 28 yaşındaki forvet Britt Assombalonga ile anlaşan Adana Demirspor, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Kulüp açıklamasında, "Kulübümüz son olarak Middlesbrough takımında forma giyen 28 yaşındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti uyruklu Britt Assombalonga ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.