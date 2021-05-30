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    Adana Demirspor Badou Ndiaye ile anlaştı

    Adana Demirspor Badou Ndiaye ile anlaştı

    Adana Demirspor, son olarak Al-Ain'de oynayan 30 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 09:22
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    TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başladı, flaş bir isimle anlaşmaya vardı.

    Ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan Badou Ndiaye, önümüzdeki sezon Adana ekibinin başarısı için ter dökecek.

    Adana Demirspor Badou Ndiaye ile anlaştı #1

    1 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

    30 yaşındaki orta saha, Adana Demirspor'la 1 yıllık anlaşma sağladı ve transfer kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

    2015/2016'da Norveç ekibi Bodo'dan Osmanlıspor'a transfer olan Ndiaye, Başkent ekibinde sergilediği performans sonrası 9 milyon Euro'ya Galatasaray'a katıldı.

    Adana Demirspor Badou Ndiaye ile anlaştı #2

    SÜPER LİG'DE BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

    Fanatik’in haberine göre, 2017/2018 sezonunun devre arasında 16 milyon Euro bonservisle Stoke City'ye imza atan tecrübeli orta saha, ardından kiralık olarak Galatasaray'a geri döndü.

    Galatasaray sonrası Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları giyen Ndiaye, geçtiğimiz sezon Al-Ain'de 14 maça çıktı, 2 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

    Adana Demirspor Badou Ndiaye ile anlaştı #3

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