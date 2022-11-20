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    Adana Demirspor, Bafetimbi Gomis'i istiyor

    Adana Demirspor, Bafetimbi Gomis'i istiyor

    Artem Dzyuba'nın gidişiyle birlikte santrfor arayışlarını sürdüren Adana Demirspor, Galatasaray'ın tecrübeli forveti Bafetimbi Gomis'i istiyor.
    • 20.11.2022 - 15:19
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    Galatasaray'da Bafetimbi Gomis sezona çok iyi başlamasına rağmen son maçlarda Mauro Icardi'nin arkasında kaldı.

    Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğini Okan Buruk'a söyleyen deneyimli golcüyle Adana Demirspor'un ilgilendiği kaydedildi.

    Artem Dzyuba'nın gidişiyle birlikte santrfor mevkisinde bir kişilik yer açılan Mavi Şimşekler'de sarı-kırmızılı forvet için nabız yoklandığı da gelen haberler arasında.

    Adana Demirspor, Bafetimbi Gomis i istiyor #1

    12 maç 5 gol 3 asist

    Gomis'in de Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la gelecek haftalarda bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

    Senegal asıllı Fransız futbolcu bu sezon 12 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.

    Adana Demirspor, Bafetimbi Gomis i istiyor #2


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