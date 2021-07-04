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    Adana Demirspor, Balotelli ile anlaştı

    26 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen Adana Demirspor, Balotelli’de de sona geldi. Dünyaca ünlü yıldızın hafta içerisinde imza atması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 13:40
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    Adana Demirspor, Balotelli ile anlaştı

    Ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig ’e yükselen Adana Demirspor’da bombalar ardı ardına patlıyor.

    Belhanda’yı kadrosuna katıp tüm dikkatleri üzerine çeken Güney ekibinde Balotelli de imza aşamasına geldi.

    EL SIKIŞTILAR

    Adana Demirspor, dünyaca ünlü yıldızla çok büyük ölçüde el sıkıştı. İmzalar için kalan birkaç küçük pürüzün giderilmesi bekleniyor.

    Taraftarlar pusuda Adana Demirsporlu taraftarlar ise özellikle sosyal medya üzerinden taarruzda.

    Adana Demirspor, Balotelli ile anlaştı #1

    TARAFTAR SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

    Fanatik'in haberine göre, organize bir şekilde dünyaca ünlü yıldızın sosyal medya hesaplarına mesaj yağdıran Demirsporlular, oyuncuya ‘Come to Demirspor’ etiketiyle baskı yapıyor. İtalyan golcünün maliyeti 3 milyon euroya yakın.

    Adana Demirspor, Balotelli ile anlaştı #2

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