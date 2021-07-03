Adana Demirspor, Bruma'yı istiyor

Belhanda'nın ardından kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Adana Demirspor, Bruma'yı transfer etmek için kolları sıvadı.

26 yıl aranın ardından Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor transferde büyük oynuyor.

HEDEFTE BRUMA VAR

Forvet transferi için Mario Balotelli başta olmak üzere dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olan ve önceki gün son olarak Galatasaray forması giyen Younes Belhanda'ya 3 yıllık imza attıran Mavi Şimşekler şimdi de gözünü Bruma'ya dikti.

Güney ekibi bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli kanat için araştırmalara başladı.

37 MAÇTA 9 GOL 5 ASİST

Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'de bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Samet Aybaba'nın da kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

Bruma geçen sezonu Olympiakos'ta 37 maçta 9 gol 5 asistle oynamıştı.