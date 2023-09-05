Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'yi Kızılyıldız'a sattı Sırbistan Ligi takımlarından Kızılyıldız, Adana Demirspor'dan Cherif Ndiaye ile bir yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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UEFA Konferans Ligi'nde Genk'e elenerek yoluna Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda devam edecek olan Adana Demirspor'da bir ayrılık yaşandı.

Patrick Kluviert yönetimindeki Adana ekibinin golcü futbolcusu Cherif Ndiaye'nin, yeni takımı resmen belli oldu.

Anlaşmanın şartları

Kızılyıldız, 27 yaşındaki santrforu renklerine bağladığını duyurdu. Sırp ekibi, oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Adana Demirspor'un bu transferden 4 milyon euro bonservis bedeli elde edecek. Kızılyıldız, bu rakamın 1.5 milyon euroluk kısmını Adana Demirspor'a gönderdi. Kalan rakam taksitlerle ödenecek.

Geçen sezon takıma katılmıştı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin ekibi Shangai Port'tan Adana Demirspor'a transfer olan Cherif Ndiaye, takımına 12 lig maçında 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi elemelerinde 6 maça çıkan Cherif Ndiaye, 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.