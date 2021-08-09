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Adana Demirspor, David Luiz ile son kez görüşecek
Süper Lig hasretini sonlandıran ve transferde şov yapan Adana Demirspor, savunma hattı için gözünü David Luiz'e dikti.
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 12:24
- Güncelleme : 09.08.2021 - 12:28
Adana Demirspor'un uzun süredir transfer listesinde olan David Luiz, yeniden gündeme geldi.
SON BİR GÖRÜŞME YAPILACAK
Brezilyalı stoperle yapılan görüşmelerde bir türlü anlaşma sağlanamadı. Yıldız oyuncunun sürekli artan talepleri Mavi Şimşekler'i kızdırdı.
Bunun üzerine Brezilya ekipleriyle görüşmelerine başlayan 35 yaşındaki stoper, henüz bir kulüple anlaşamadı. Adana Demir'in, Luiz'le son bir görüşme gerçekleştireceği gelen haberler arasında.