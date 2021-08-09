Adana Demirspor, David Luiz ile son kez görüşecek

Adana Demirspor, David Luiz ile son kez görüşecek

Süper Lig hasretini sonlandıran ve transferde şov yapan Adana Demirspor, savunma hattı için gözünü David Luiz'e dikti.

Adana Demirspor'un uzun süredir transfer listesinde olan David Luiz, yeniden gündeme geldi.

SON BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

Brezilyalı stoperle yapılan görüşmelerde bir türlü anlaşma sağlanamadı. Yıldız oyuncunun sürekli artan talepleri Mavi Şimşekler'i kızdırdı.

Bunun üzerine Brezilya ekipleriyle görüşmelerine başlayan 35 yaşındaki stoper, henüz bir kulüple anlaşamadı. Adana Demir'in, Luiz'le son bir görüşme gerçekleştireceği gelen haberler arasında.