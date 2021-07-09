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    Adana Demirspor, David Luiz'in peşinde

    Balotelli ve Assombalonga'yı transfer ederek transfere bomba gibi giren Adana Demirspor, şimdi de Brezilyalı stoper David Luiz'e 2 yıllık teklifte bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 09:21
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    Adana Demirspor, David Luiz'in peşinde

    TFF 1.Lig'i lider bitirerek Süper Lig 'e yükselen Adana Demirspor, Balotelli ve Assombalonga transferiyle adından söz ettirmeyi başardı.

    Süper Lig'İn yeni ekibi bir dünya yıldızının daha peşine düştü.

    2 YILLIK TEKLİF

    Stoper arayışlarını sürdüren Adana Demirspor kariyerinde PSG, Arsenal ve Chelsea gibi takımların bulunduğu Brezilyalı yıldız David Luiz'i transfer etmek istiyor.

    İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Akdeniz ekibi David Luiz'e iki yıllık sözleşme teklifinde bulunurken görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

    Adana Demirspor, David Luiz in peşinde #1

    Adana Demirspor, David Luiz in peşinde #2

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