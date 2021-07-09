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Adana Demirspor, David Luiz'in peşinde

Adana Demirspor, David Luiz'in peşinde

Balotelli ve Assombalonga'yı transfer ederek transfere bomba gibi giren Adana Demirspor, şimdi de Brezilyalı stoper David Luiz'e 2 yıllık teklifte bulundu.