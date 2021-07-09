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Adana Demirspor, David Luiz'in peşinde
Balotelli ve Assombalonga'yı transfer ederek transfere bomba gibi giren Adana Demirspor, şimdi de Brezilyalı stoper David Luiz'e 2 yıllık teklifte bulundu.
- Haber Merkezi
- 09.07.2021 - 09:21
TFF 1.Lig'i lider bitirerek Süper Lig 'e yükselen Adana Demirspor, Balotelli ve Assombalonga transferiyle adından söz ettirmeyi başardı.
Süper Lig'İn yeni ekibi bir dünya yıldızının daha peşine düştü.
2 YILLIK TEKLİF
Stoper arayışlarını sürdüren Adana Demirspor kariyerinde PSG, Arsenal ve Chelsea gibi takımların bulunduğu Brezilyalı yıldız David Luiz'i transfer etmek istiyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Akdeniz ekibi David Luiz'e iki yıllık sözleşme teklifinde bulunurken görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.