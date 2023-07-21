Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile sözleşme imzaladı Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.

İsmi Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Adana ekibine 3+1 yıllık imza attı.

Trabzonspor'da fiziği yetersiz bulundu

Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, Dorukhan Toköz hakkında yönetime 'fiziksel olarak yetersiz' raporu sunmasının ardından milli futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini bordo-mavili yönetime bildirmiş ve sözleşmesini feshetmişti.

Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdiği Trabzonspor'da sadece 9 karşılaşmada forma giymişti.