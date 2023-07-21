Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı.

İsmi Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Adana ekibine 3+1 yıllık imza attı.

Trabzonspor'da fiziği yetersiz bulundu

Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, Dorukhan Toköz hakkında yönetime 'fiziksel olarak yetersiz' raporu sunmasının ardından milli futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini bordo-mavili yönetime bildirmiş ve sözleşmesini feshetmişti.

Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdiği Trabzonspor'da sadece 9 karşılaşmada forma giymişti.