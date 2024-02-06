Adana Demirspor, John Stiven Mendoza Valencia'yı transfer etti

İHA
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, ara transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor.
Mavi-lacivertliler, Brezilya Serie A'da mücadelede eden Santos'tan 31 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu John Stiven Mendoza Valencia'yı 1.5+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
"1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır"
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şunlar denildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Kulübümüz Santos takımından John Stiven Mendoza Valencia ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mendoza’ya Ailemize hoş geldin diyor. Y. Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz.
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