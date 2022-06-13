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    Adana Demirspor, Juan Mata ile görüşmelere başladı

    Adana Demirspor, Juan Mata ile görüşmelere başladı

    Yeni sezonda yine ses getirecek isimlerle lige damga vurmak isteyen Adana Demirspor, Manchester United’tan ayrılan Juan Mata’yı transfer edebilmek için büyük çaba sarf ediyor.
    • 13.06.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 11:42
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    Kadrosunda Balotelli ve Belhanda gibi yıldız isimler bulunan Adana Demirspor, yeni bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. Mavi Şimşekler, transfer döneminde yine tüm dikkatleri üzerine çekecek.

    Takıma seviye atlatacak bir yıldızın kadroya katılması için kolları sıvayan Adana Demirspor, Manchester United’tan ayrılan Juan Mata’yı transfer edebilmek için büyük çaba sarf ediyor.

    Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldızla görüşmelerde önemli mesafe katedildiği bilgisi var. İspanyol orta saha oyuncusu, kariyeriyle ilgili henüz yeni bir karar vermiş değil.

    Fanatik'in haberine göre; görüşmeleri sessiz sedasız yürüten Demirspor transfer komitesi ise tüm şartları zorluyor.

    Adana Demirspor, Juan Mata ile görüşmelere başladı #1

    Müze gibi kariyer

    Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Kupası ve 2 FA Cup zaferleri bulunan Mata’nın, Güney ülkelerinden de birçok teklif aldığı ifade ediliyor.

    Adana Demirspor, Juan Mata ile görüşmelere başladı #2

    Fenerbahçe de çok istemişti

    Juan Mata, geçmiş yıllarda çok kez Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

    Adana Demirspor, Juan Mata ile görüşmelere başladı #3

    Arda ve Bilal listede

    Adana Demirspor yerli transferinde de hayli yoğun... Şimşekler, Heracles forması giyen 27 yaşındaki golcü Bilal Başacıkoğlu ile ilgileniyor. Başarılı kanat oyuncusu ülkemizde Kayserispor, Trabzonspor ve Gaziantep formaları giymişti.

    Ayrıca Gençlerbirliği’nin stoperi Arda Kızıldağ da Adana Demirspor’un gündemindeki bir diğer isim. İki oyuncuyla ilgili resmi adımların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.


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